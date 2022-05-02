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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Гордон: Вусата худоба Лукашенко отримає прощення лише після вбивства Путіна

Павло Заяць Павло Заяць
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2 травня, 15:17
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Журналіст нагадав про обіцянку Лукашенка не допустити нападу на Україну з білоруської території
Гордон жорстко висловився про Лукашенка та Путіна
Гордон жорстко висловився про Лукашенка та Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко несе таку саму відповідальність за розв'язання війни проти України, як і президент РФ Володимир Путін.

Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю телеведучому Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24" .

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За словами журналіста, білоруський лідер є "брехуном, провокатором та вбивцею".

"В інтерв'ю мені, відповідаючи на моє запитання, чи ви підтверджуєте, що з території Білорусі російські війська не підуть на Україну, він відповів: ніколи! Але війська не тільки пішли, з території цієї країни обстрілювали мою країну всіма різноманітними бомбами і ракетами", – наголосив він.

Гордон зазначив, що саме через територію Білорусі проходили "всі ці російські бандформування".

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"Не білоруси прості, а Лукашенко та його кліка виявилися прямими учасниками цієї злочинної війни. Тому Лукашенко дорівнює Путін, дорівнює фашизм, дорівнює покидьки. Ось моє ставлення до Лукашенка", – пояснив журналіст.

На думку Гордона, білоруська армія не увійшла до України лише тому, що у Лукашенка "зійшовся розрахунок".

"Якби розрахунок не сходився, білоруська армія була б уже у нас в Україні. Перше, провели опитування – білоруси не хотіли воювати з українцями. Білоруси – не росіяни, вони не хотіли йти проти братів. Друге, невмотивована слабка армія, яка підлягала знищенню ЗСУ ", – сказав він.

Гордон переконаний, що Лукашенко злякався, що покромсана в Україні білоруська армія, наважившись, прийде за ним же до його палацу, "по його душу".

"Лукашенко, будучи хитрою худобою, багато разів петляв перед Путіним, багато разів його обдурив, вивернувся, як йому було треба, намагався задобрити Захід. Хитра, брехлива, покидькувата вусата худоба", – наголосив він.

Журналіст вважає, що Лукашенко має лише один варіант реабілітуватися – "якщо під час зустрічі з Путіним він застрелить його, думаю, Захід його (Лукашенка – ред.) пробачить".

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За словами Гордона, "одна серйозна людина в Україні" зізнавалася журналісту у 2015 році, що на міждержавній нараді, де був присутній Путін, міг "дістати пістолет і вистрілити", а потім "отримати звання Героя України посмертно".

Щодо Лукашенка, то, на думку журналіста, той професійно обводить навколо пальця російських президентів уже багато років.

"Спочатку він обводив Єльцина, потім Путіна, потім Мєдвєдєва, потім знову Путіна. Він уміє петляти так, як жоден заєць, і поки це йому сходить з рук, подивимося. Це ж життя, політика, буває дуже цікаво все", – підсумував. він.

Захід піде на змову із Лукашенком?

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спробує домовитися із Заходом, аргументуючи це тим, що він не дав наказ своїм військам про пряме вторгнення в Україну.

"На це він тиснутиме, мовляв це Путін. Чи піде Захід з ним на переговори? Думаю, піде. Захід все одно залишається більш-менш толерантним, і для них це буде політичною перемогою, що вони перетягли Лукашенка на свій бік. Тому, на жаль, думаю, що Захід піде на таку змову за наявності гарантій безпеки та з урахуванням демократизації Білорусі", – вважає Жданов.

Жданов також розповів, що Лукашенко, незважаючи на вимоги Путіна, уникнув введення своїх військ в Україну .

"Браво Лукашенку. Він сказав Путіну, що головне завдання Білорусі – не допустити ударів у спину російським військам. І показує, що він грудьми захищає російську спину, але при цьому армія Білорусі буде передислокована на північні та західні кордони, до країн Балтії та Польщі" , – сказав Жданов.

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