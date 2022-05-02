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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Гордон: Усатая скотина Лукашенко получит прощение только после убийства Путина

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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2 мая, 15:17
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Журналист напомнил про обещание Лукашенко не допустить нападения на Украину с белорусской территории
Гордон жестко высказался о Лукашенко и Путине
Гордон жестко высказался о Лукашенко и Путине / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко несет такую же ответственность за развязывание войны против Украины, как и президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в интервью телеведущему Василию Голованову на YouTube-канале "Україна 24".

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По словам журналиста, белорусский лидер является "лгуном, провокатором и убийцей".

"В интервью мне, отвечая на мой вопрос, подтверждаете ли вы, что с территории Беларуси российские войска не пойдут на Украину, он ответил: никогда! Но войска не только пошли, с территории этой страны обстреливали мою страну всеми разнообразными бомбами и ракетами", – подчеркнул он.

Гордон отметил, что именно через территорию Беларуси проходили "все эти российские бандформирования".

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"Не белорусы простые, а Лукашенко и его клика явились прямыми участниками этой преступной войны. Поэтому Лукашенко равно Путин, равно фашизм, равно подонки. Вот мое отношение к Лукашенко", – объяснил журналист.

По мнению Гордона, белорусская армия не вошла в Украину только потому, что у Лукашенко "сошелся расчет".

"Если бы расчет не сходился, белорусская армия была бы уже у нас в Украине. Первое, провели опросы – белорусы не хотели воевать с украинцами. Белорусы – не русские, они не хотели идти против братьев. Второе, немотивированная слабая армия, подлежавшая уничтожению ВСУ", – сказал он.

Гордон убежден, что Лукашенко испугался, что покромсанная в Украине белорусская армия, осмелев, придет за ним же в его дворец, "по его душу".

"Лукашенко, будучи хитрой скотиной, много раз пропетлял перед Путиным, много раз его обманул, вывернулся, как ему было надо, пытался задобрить Запад. Хитрая, лживая, подонистая усатая скотина", – подчеркнул он.

Журналист считает, что у Лукашенко есть только один вариант реабилитироваться – "если во время встречи с Путиным он застрелит его, думаю, Запад его (Лукашенко – ред.) простит".

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По словам Гордона, "один серьезный человек в Украине" признавался журналисту в 2015 году, что на межгосударственном совещании, где присутствовал Путин, мог "достать пистолет и выстрелить", а затем "получить звание Героя Украины посмертно".

Что касается Лукашенко, то, по мнению журналиста, тот профессионально обводит вокруг пальца российских президентов уже много лет.

"Сначала он обводил Ельцина, потом Путина, потом Медведева, потом опять Путина. Он умеет петлять так, как ни один заяц, и пока это ему сходит с рук, посмотрим. Это же жизнь, политика, бывает очень интересно все", – заключил он.

Запад пойдет на сговор с Лукашенко?

Военный эксперт Олег Жданов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попытается договориться с Западом, аргументируя это тем, что он не отдал приказ своим войскам о прямом вторжении в Украину.

"На это он будет давить, дескать это Путин. Пойдет ли Запад с ним на переговоры? Думаю, пойдет. Запад все равно остается более или менее толерантным, и для них это будет политической победой, что они перетянули Лукашенко на свою сторону. Поэтому, к сожалению, думаю, что Запад пойдет на такой сговор при наличии гарантий безопасности и с учетом демократизации Беларуси", – считает Жданов.

Жданов также рассказал, что Лукашенко, несмотря на требования Путина, избежал ввода своих войск в Украину.

"Браво Лукашенко. Он сказал Путину, что главная задача Беларуси – не допустить ударов в спину российским войскам. И показывается, что он грудью защищает российскую спину, но при этом армия Беларуси будет передислоцирована на северные и западные границы, к странам Балтии и Польши", – сказал Жданов.

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