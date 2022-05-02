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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Гордон назвав три умови перемоги над Росією

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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2 травня, 14:35
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Журналіст вважає, що питання про терміни та закінчення війни Росії з Україною вкрай складне
Дмитро Гордон сподівається на якнайшвидшу перемогу України. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Гордон сподівається на якнайшвидшу перемогу України. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон висловив сподівання, що війна в Україні закінчиться цього року. І назвав три складові перемоги.

Про це він розповів в інтерв'ю телеведучому Василю Голованову в ефірі YouTube-каналу Україна24.

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"Потрібно мати відповідальність говорити про це. Але скажу так, сподіваюся, війна закінчиться в найближчі місяці. Я б навіть так висловився, але решта залежить не від мене", – сказав він.

Гордон уточнив, що перемогу він бачить такою, що складається з трьох позицій: повернення всіх українських територій, виплати Росією репарацій та покаяння агресора.

"Перше, повернення всіх територій, де зараз перебувають росіяни – Крим, Донбас, Херсонська область, частина Запорізької області, частина Харківської області. Друге – репарації. Усі, де нагадили, зруйнували, вивезли, – порахувати всі витрати на відновлення плюс моральну складову, все повернути. Третє – це покаяння. Фашистська недодержава Росія має покаятися перед українцями за те зло, яке ця країна нам завдала. Ось три складові перемоги!", – сказав він.

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Гордон також вважає, що репарації важливо також направити на те, щоб розрахуватися з усіма солдатами та офіцерами, які захищають честь та незалежність України. Розрахуватися з усіма сім'ями, де вбили людей, усіма мирними жителями, усіма, хто постраждав від війни.

На запитання, що буде з Путіним, журналіст відповів, що з ним може бути все що завгодно: "Не знаю. І він не знає. Все що завгодно".

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Дмитро Гордон назвав "подонком і фашистом, не меншим за Путіна".

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"Він є брехуном, провокатором та вбивцею. В інтерв'ю мені, відповідаючи на моє запитання, чи ви підтверджуєте, що з території Білорусі російські війська не підуть на Україну, він відповів: ніколи! Але війська не тільки пішли: з території цієї країни обстрілювали мою країну всіма різноманітними бомбами та ракетами", – підсумував він.

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