Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Гордон рассказал про "украинский Моссад", который отомстит российским военным

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 16:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Журналист предупредил россиян, которые издевались над украинскими мирными жителями, что их всех найдут
Гордон рассказал о списках российских солдат, воевавших в Украине
Гордон рассказал о списках российских солдат, воевавших в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Дмитрий Гордон видел досье российских солдат, воюющих в Украине. По его словам, украинские спецслужбы готовятся найти каждого, кто причастен к геноциду нашего народа, для ликвидации или показательного суда. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Василию Голованову в эфире YouTube-канала "Україна24".

Журналист рассказал, что украинская военная разведка в содружестве с военными разведками стран-партнеров получила все документы, касающиеся лиц, которые вошли на территорию Украину.

Реклама

"Мне удалось с этими документами ознакомиться. Это полное досье на каждого человека", — сказал Гордон.

По словам журналиста, в досье указаны фамилия, имя, отчество, дата, год и место рождения, личный военный номер, номер автомата, семейное положение, в каких зарубежных странах бывал.

"Меня потрясло то, что из рядовых сержантов и солдат практически никто нигде не был. Редко кто из офицеров бывал в Египте, еще реже в Турции, и мало кто, командиры бригад, иногда летали в Таиланд", — сказал он.

Дмитрий Гордон обратился к зрителям из России, сообщив, что всех, кто издевался над мирными жителями в Украине, найдут.

"Пускай вам не снятся мирные сны. Все, кто устраивал расправы над мирными жителями и издевался над военными, ждите, каждый, дрожите. У нас сейчас создается мощнейшее управление спецслужб, которое, наподобие Моссада, будет заниматься всеми, кто издевался над украинцами", — заявил журналист.

По данным Гордона, российских военных, уничтожавших украинцев, "будут доставать в любой точке земного шара". Вариантов дальнейшего хода событий два: физическое уничтожение, ликвидация или показательные суды в Украине.

Реклама

"Всем приготовиться! Всем, кто посылки отправлял, мародерничал, все известно, куда и какие адреса", — предупредил он.

Дмитрий Гордон рассказал о бригаде морской пехоты Каспийска, с документами которой ознакомился.

"Читаю, русские фамилии, украинских много, должен признаться. Дальше идут дагестанцы, почти вся бригада. Читаю следующий документ, все буряты, русских мало. Не имею ничего против дагестанцев и бурятов, но Бурятия, Тыва, Дагестан – самые бедные и дотационные регионы россии. В РФ набрали срочников из беднейших сел, где копейки не видели", — рассказал он.

По мнению Дмитрия Гордона, дневной гонорар этих солдат составляет "каких-то пару рублей, но им разрешили грабить".

"Грабьте, делайте, что хотите. И не жалко этого пушечного мяса. Потом их родителям дадут неплохие деньги и скажут: ну что ж, ну убили сына вашего, он умер за путина, вот вам деньги. А для людей, которые прозябают в нищете в этой нефтегазовой стране, это будет огромная помощь", — отметил он.

При этом журналист уточнил, что такие выплаты получат далеко не все родственники погибших, поскольку многие солдаты будут иметь статус "пропавший без вести", другие якобы были на учениях.

Реклама

Гордон добавил, что русские солдаты, которых отправили воевать в Украину, тоже в основном, из очень бедных сел россии. Согласно его наблюдениям, из Москвы, Питера, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска в списках почти нет солдат.

"Я не ленивый, и посмотрел географию, мне было интересно. Эти списки изучал долго: со всем этим еще предстоит разбираться, это кропотливая работа. Но из крупных городов, где люди видели цивилизацию, почти никого нет", — сообщил он.

Дмитрий Гордон считает, что эти парни, попав в условия, при которых им дозволено все, а их бесчинства поощряются командованием, теряют связь с действительностью и зверствуют:

"Кто был ничем, тот станет всем. Из нищеты и г**на, командиры поощряют, мол, делайте, что хотите, это ваши трофеи. Ну и все, все звериное просыпается, нутро".

Гордон еще раз подчеркнул, что украинской разведке известны все данные российских военных.

"XXI век, слава богу, не 1941 год. У всех фотоаппараты, камеры, разведка британская работает из космоса так, что вы можете сидеть в ресторане, читать меню, а потом вам покажут крупным шрифтом, что вы смотрели, — все видно. А потом еще и проследят ваше пищеварение, и на рентген ходить не надо", — заключил журналист.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 мая
1
Личный состав 23 800
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артиллерия 459
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 152
РСЗО
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Корабли/катера 8
Корабли/катера
11
Транспорт 1824
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять