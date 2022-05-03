Российские ракеты впервые ударили по Закарпатью

В горном районе Закарпатья зафиксировали "прилеты" российских ракет в инфраструктурный объект. Вся информация о повреждениях и жертвах еще уточняется.
Об этом сообщает глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", – говорится в сообщении.
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По информации журналиста Виталия Глаголы, первая ракета на Закарпатье прилетела в Воловецкий район. По предварительной информации, жертв нет.
Обстрелы 3 мая
По всей стране вечером 3 мая была затяжная воздушная тревога, во время которой люди услышали взрывы. Они прогремели в Одессе, Киеве, Киевской и Кировоградской областях, а также в Виннице и Днепре.
Во Львове было слышно около 5 взрывов. В части города сейчас нет электричества.
ПВО сбила две крылатые ракеты, которые летели на Винницу.
Еще одну крылатую ракету ПВО сбила на подлете к Киеву в районе Одесской трассы. Взрывы были слышны на Правом берегу.
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