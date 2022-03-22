Росія посилила морську облогу Маріуполя – Пентагон

Росія почала обстріл Маріуполя з Азовського моря, використовуючи групу приблизно з семи кораблів. На тлі повідомлень наших військових про знищення кількох кораблів окупантів останніми днями за 24 години ворожий флот збільшився.
Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.
Що відомо
Представник Пентагону зазначив, що деякі з цих кораблів можуть бути тральниками, решта – десантні кораблі. Деякі з них приєдналися до атаки на обложене місто в останні 24 години.
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За словами чиновника, загалом у росіян у Чорному морі знаходиться близько 21 корабля. Дванадцять кораблів – надводні, решта – десантні.
"Ми продовжуємо спостерігати низку російських сил усередині міста Маріуполя. Ми думаємо, що, принаймні, деякі з них – це сепаратистські сили, які прийшли з Донбасу. Але, знову ж таки, українці дуже й дуже вперто борються за те, щоб Маріуполь не впав", – сказав чиновник.
Оборона Маріуполя
- Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що хоче особисто очолити гуманітарну місію до Маріуполя, щоб врятувати тисячі етнічних греків, які проживають в місті.
- Тепер уже легендарний полк "Азов" продовжує опір усередині оточеного Маріуполя. "Азовці" знищують танки, ББМ та піхоту російських окупантів, публікуючи відео своїх подвигів.
- Місто Запоріжжя готове прийняти до 30 тисяч переселенців та забезпечити їх усім необхідним.
- 22 березня стало відомо, що ЗСУ знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти РФ, що готувалися для штурму Одеси.