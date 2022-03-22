Россия усилила морскую осаду Мариуполя – Пентагон

Россия начала обстрел Мариуполя с Азовского моря, используя группу примерно из семи кораблей. На фоне сообщений наших военных об уничтожении нескольких кораблей оккупантов в последние дни за 24 часа вражеский флот увеличился.
Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Что известно
Представитель Пентагона отметил, что некоторые из этих кораблей могут быть тральщиками, остальные – десантные корабли. Некоторые из них присоединились к атаке на осажденный город в последние 24 часа.
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По словам чиновника, всего у россиян в Черном море находится около 21 корабля. Двенадцать кораблей – надводные, остальные – десантные.
"Мы продолжаем наблюдать ряд российских сил внутри города Мариуполя. Мы думаем, что по крайней мере некоторые из них – это сепаратистские силы, пришедшие с Донбасса. Но, опять же, украинцы очень и очень упорно борются за то, чтобы Мариуполь не пал", – сказал чиновник.
Оборона Мариуполя
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