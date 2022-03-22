Россия усилила морскую осаду Мариуполя – Пентагон

В США сообщили, сколько сейчас кораблей обстреливают город

Снимок Мариуполя из космоса после одного из обстрелов / Коллаж "Сегодня"

Россия начала обстрел Мариуполя с Азовского моря, используя группу примерно из семи кораблей. На фоне сообщений наших военных об уничтожении нескольких кораблей оккупантов в последние дни за 24 часа вражеский флот увеличился.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

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Что известно

Представитель Пентагона отметил, что некоторые из этих кораблей могут быть тральщиками, остальные – десантные корабли. Некоторые из них присоединились к атаке на осажденный город в последние 24 часа.

По словам чиновника, всего у россиян в Черном море находится около 21 корабля. Двенадцать кораблей – надводные, остальные – десантные.

"Мы продолжаем наблюдать ряд российских сил внутри города Мариуполя. Мы думаем, что по крайней мере некоторые из них – это сепаратистские силы, пришедшие с Донбасса. Но, опять же, украинцы очень и очень упорно борются за то, чтобы Мариуполь не пал", – сказал чиновник.

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Оборона Мариуполя