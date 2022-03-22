Голова МЗС Греції хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя

Як мінімум 10 етнічних греків були вже вбиті або поранені

Було евакуйовано понад 150 громадян Греції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків.

Про це повідомляє Ekathimerini.

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Заява Дендіаса

Міністр зазначив, що пріоритетом Греції є захист цивільних осіб та етнічних греків, які проживають у Маріуполі, і що він уже повідомив українську та російську владу про гуманітарну місію.

"Я маю намір особисто очолити цю допомогу", – сказав він.

Дендіас заявив, що координує свої дії з Червоним Хрестом.

Фото – ekathimerini.com.

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Видання зазначає, що щонайменше 10 етнічних греків було вбито або поранено з того часу, як Росія почала наступ на Маріуполь. За даними уряду Греції, понад 150 громадян Греції, екіпажі суден та етнічні греки були евакуйовані з регіону.

Нагадаємо, за останній тиждень російські окупанти насильно вивезли на територію РФ кілька тисяч місцевих мешканців. Це переважно жінки та діти з Лівобережного району та притулку в будівлі спортклубу, де вони ховалися від бомбардувань.

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