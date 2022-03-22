Голова МЗС Греції хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Заява Дендіаса
Міністр зазначив, що пріоритетом Греції є захист цивільних осіб та етнічних греків, які проживають у Маріуполі, і що він уже повідомив українську та російську владу про гуманітарну місію.
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"Я маю намір особисто очолити цю допомогу", – сказав він.
Дендіас заявив, що координує свої дії з Червоним Хрестом.
Видання зазначає, що щонайменше 10 етнічних греків було вбито або поранено з того часу, як Росія почала наступ на Маріуполь. За даними уряду Греції, понад 150 громадян Греції, екіпажі суден та етнічні греки були евакуйовані з регіону.
Нагадаємо, за останній тиждень російські окупанти насильно вивезли на територію РФ кілька тисяч місцевих мешканців. Це переважно жінки та діти з Лівобережного району та притулку в будівлі спортклубу, де вони ховалися від бомбардувань.