Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Резонанс

Голова МЗС Греції хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 18:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як мінімум 10 етнічних греків були вже вбиті або поранені
Було евакуйовано понад 150 громадян Греції.
Було евакуйовано понад 150 громадян Греції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Реклама

Заява Дендіаса

Міністр зазначив, що пріоритетом Греції є захист цивільних осіб та етнічних греків, які проживають у Маріуполі, і що він уже повідомив українську та російську владу про гуманітарну місію.

"Я маю намір особисто очолити цю допомогу", – сказав він.

Дендіас заявив, що координує свої дії з Червоним Хрестом.

Фото – ekathimerini.com.
Фото – ekathimerini.com.

Реклама

Видання зазначає, що щонайменше 10 етнічних греків було вбито або поранено з того часу, як Росія почала наступ на Маріуполь. За даними уряду Греції, понад 150 громадян Греції, екіпажі суден та етнічні греки були евакуйовані з регіону.

Нагадаємо, за останній тиждень російські окупанти насильно вивезли на територію РФ кілька тисяч місцевих мешканців. Це переважно жінки та діти з Лівобережного району та притулку в будівлі спортклубу, де вони ховалися від бомбардувань.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бігли під обстрілами. Вихователька, яка врятувала 30 дітей у Чернігові, розповіла "Сьогодні" подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти