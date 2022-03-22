Глава МИД Греции хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь

Как минимум 10 этнических греков были уже убиты или ранены

Было эвакуировано более 150 граждан Греции. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь, где проживают тысячи этнических греков.

Об этом сообщает Ekathimerini.

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Заявление Дендиаса

Министр отметил, что приоритетом Греции является защита гражданских лиц и этнических греков, проживающих в Мариуполе, и что он уже уведомил украинские и российские власти о гуманитарной миссии.

"Я намерен лично возглавить эту помощь", – сказал он.

Дендиас заявил, что координирует свои действия с Красным Крестом.

Фото – ekathimerini.com.

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Издание отмечает, что по меньшей мере 10 этнических греков были убиты или ранены с тех пор, как Россия начала наступление на Мариуполь. По данным правительства Греции, более 150 граждан Греции, экипажи судов и этнические греки были эвакуированы из региона.

Напомним, за последнюю неделю российские оккупанты насильно вывезли на территорию РФ несколько тысяч местных жителей. Это преимущественно женщины и дети из Левобережного района и убежища в здании спортклуба, где они прятались от бомбардировок.

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