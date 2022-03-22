"Азов" знищив катер російських окупантів "Раптор" (відео)

Бійці полку "Азов" 21 березня знищили два танки ворога, а також потопили ворожий катер пр. 03160 "Раптор".
Сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі бійці оприлюднили відео знищення катера.
Знищення катера
"Відео знищення бійцями полку "Азов" ворожого катера пр. 03160 "Раптор", – вказано в описі до відео.
Далі по темі
Як повідомляв сайт "Сьогодні", згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські захисники за період війни знищили майже 3800 одиниць техніки російських окупантів. РФ втратила вже 15 300 осіб з особового складу.
Нагадаємо, 15 березня окремий загін спеціального призначення "Азов" знищив колону окупантів під Маріуполем. Військову техніку буквально розбили вщент.