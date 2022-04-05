Росія визнала вбивство 93 мирних українців – назвали їх "переодягненими бойовиками" (відео)

Росіяни зізналися, що вбили 93 мирних людей у цивільному одязі. Проте збройні сили РФ стверджують, що це були "переодягнені бойовики".
Про це пише ДомБро News.
"Таким чином вони готують громадськість до того, що світ побачить у Маріуполі. Страшні жертви серед цивільних пояснюватимуть тим, що це замасковані нацисти. Загалом, чергова явка з повинною для міжнародного трибуналу" , – йдеться у повідомленні.
На відео представник збройних сил Росії стверджує, що 93 особи, яких убили військові РФ, були "переодягнені бойовики".
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"Військові від 150 до 200 осіб переодяглися у цивільне і, використавши гуманітарні коридори, дезертували з міста. Групами по 10-15 осіб вони пересуваються у Запорізькому напрямку. 93 вже ліквідували. Місцезнаходження решти вже встановлено", – каже представник збройних сил РФ.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили багатьох мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані на вулицях міста На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило, що вони беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті у братській могилі поховали 280 місцевих жителів, деяким убитим було по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.