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Тіла вбитих у Бучі лежали на вулицях ще з 11 березня — NYT (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 01:34
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Мертві люди лежали по місту під час окупації
Тіла людей лежали на вулицях під час знаходження окупантів у місті/Фото: колаж: "Сьогодні"
Тіла людей лежали на вулицях під час знаходження окупантів у місті/Фото: колаж: "Сьогодні"

Супутникові знімки показують, що тіла вбитих мирних мешканців Бучі з'явилися на вулицях міста понад три тижні тому. Вже тоді місто було під окупацією армії РФ.

Знімки проаналізувало видання The New York Times.

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Деталі

На одному з відео, яке зняв представник місцевої адміністрації 2 квітня, видно безліч тіл у Яблунському провулку Бучі. На супутникових знімках видно, що як мінімум 11 з цих тіл лежали на вулиці ще 11 березня, коли місто було окуповане армією РФ.

Деякі тіла були розташовані біля кратера, інші поблизу покинутих автомобілів, ще три тіла — біля велосипедів. Руки в деяких людей зв’язані за спиною білою тканиною, зазначає видання. Тіла були розкидані на понад 800 метрів вулицею Яблонською.

На іншому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Одне лежить поруч із велосипедом, інше біля автомобіля. Аналіз супутникових знімків свідчить, що кинуті машини та тіло з'явилися між 20 і 21 березня.

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На всіх причетних до звірств у Бучі чекає точкова помста

Усіх російських військових, причетних до масових тортур, зґвалтувань та вбивств мирних жителів Бучі та Ірпеня, чекає точкова помста.

"Ми всіх встановимо. Ми маємо дуже чітке завдання. Президент про це дуже чітко заявив. А далі буде щось на зразок пошуку "Чорного вересня". Буде точкова помста, ніхто не сховається", – заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Глава Офісу президента наголосив, що справедливе покарання для воєнних злочинців – це принципова позиція української влади.

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"Вони у відставці вже будуть, на пенсії. А ми наздоганятимемо і наздоганятимемо, я думаю. Це справа честі України", – сказав Арестович.

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