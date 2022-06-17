Росія може спробувати підставити захисників України у битві за Херсон – ISW

Окупанти вигадують нові схеми, щоби деморалізувати населення українських міст

Окупанти готують нову схему, щоб заплутати жителів Херсона / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля Херсона окупанти можуть проводити атаки під фальшивим прапором , щоб завадити підтримці населення українських контрнаступних операцій. Про це у свіжому зведенні повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

За інформацією ISW, армія РФ продовжує зміцнювати резервні позиції в Херсонській та Миколаївській областях, швидше за все це робиться у відповідь на контратаки українців. Окупанти покращили оборонні позиції на південний схід від Давидова броду.

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Також вони демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів.

Окупанти регулярно обстрілювали позиції ЗСУ на кордонах Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область. Це робилося з метою завадити просуванню наших військових.

Повідомляється, що війська країни-агресора використовують невеликі штурмові групи замість повноцінних батальйонно-тактичних груп.

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Водночас українські сили, ймовірно, відновили контрнаступну операцію на захід та північний захід від Ізюма. Метою цих наступів можуть бути наземні шляхи постачання, які росіяни використовують для забезпечення окупаційних військ у районі Ізюму та лиману.

Зазначається, що вибух у Чорнобиївці, внаслідок якого загинули мирні жителі, могли влаштувати росіяни, аби настроїти місцеве населення проти ЗСУ.

Російські сили віддають пріоритет операціям щодо порушення українських наземних ліній зв'язку (GLOC) з Лисичанськом з кількох напрямків.

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Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські сили одночасно завдають ударів на Донбасі по дев'яти напрямках: Попасна-Комишеваха, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестово, Богородично-Слов'янськ, Ізюм-Слов'янськ, Попасна-Світлоцьк , Комушуваха-Тошківка.

Заступник начальника Головного оперативного штабу Генштабу України Олексій Громов зазначив, що російські сили використовують для наступальних операцій дрібніші підрозділи (штурмові групи розміром із роту чи взвод), а не повноцінні батальйонні тактичні групи (БТГ). Громов додав, що російські війська не ведуть наступальних операцій уночі.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Винника. Це сталося біля гуртожитку вишу. За попередніми даними, команду схопити чоловіка дала колаборантка Тетяна Томіліна.

Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, достатньо взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати це угруповання, воно довго не витримає.

Напередодні була інформація про те, що у Херсоні підірвали службовий автомобіль екс-мера Сальдо, який після приходу окупантів перейшов на бік Росії. Незабаром Володимир Сальдо, призначений головою окупованої Херсонської області, записав відеозвернення , в якому спростував чутки щодо свого поранення під час вибуху службового автомобіля .

13 червня стало відомо, що українські військові просунули лінію фронту у Запорізькій області на 5-10 км.