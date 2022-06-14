З'явилася інформація, що у Херсоні підірвали авто зі зрадником Сальдо

Поплічника окупантів та його охоронців нібито увезли до реанімації

З'явилася інформація, що Володимира Сальдо підірвали в автомобілі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні 14 червня, за неперевіреною інформацією, вибухнув автомобіль призначеного окупантами "глави військової адміністрації" Володимира Сальдо.

Про це повідомив у Facebook екснародний депутат, військовослужбовець ЗСУ Андрій Немировський.

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"По непідтвердженим, поки що, данним! В окупованому Херсоні біля будівлі обладміністрації підірвано службовий автомобіль колаборанта "Сосальдо", він і його охоронці в момент вибухів перебували в ньому, їх везуть швидкі в реанімацію. Слава українським партизанам!", – написав Немировський.

Нагадаємо, Володимир Сальдо до війни тричі обирався мером Херсона. Також він був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів.

Після захоплення військами РФ Херсона окупанти 27 квітня призначили Сальдо "главою Херсонської військово-цивільної адміністрації".

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11 червня колаборанту надали громадянство Росії.

В Енергодарі підірвали "мера"-колаборанта

В Енергодарі Запорізької області у травні було скоєно замах на самопроголошеного главу "народної адміністрації" міста Андрія Шевчика. Він отримав поранення внаслідок вибуху в під'їзді будинку, де проживає його мати.

Після приходу окупантів депутат міської ради Енергодару від "ОПЗЖ" Андрій Шевчик очолив нову "раду самоорганізації міста".

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Після замаху на Шевчика росіяни почали шукати українських партизанів по всьому місту.