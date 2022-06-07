Жданов розкрив деталі, як ЗСУ звільнятимуть Херсон

Звільнити місто від російських окупантів цілком реально

Олег Жданов розповів про деокупацію Херсона. Фото: колаж "Сьогодні"

Ніхто в лоб штурмувати Херсон не буде, його достатньо взяти у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати це угруповання, воно довго не витримає.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Це справді так. До речі, цей плацдарм на річці Інгулець, саме для цього ми його й підготували, щоб наступати у напрямку Нова Каховка для розсічення російського угруповання на правому березі Дніпра на дві частини – північну та південну, Криворізьку та Херсонську. І це справді може послужити фактично відсіканням цих угруповань, постачання яких буде ускладнено практично як в оточенні. Залишиться тільки річка Дніпро, тільки вплав можна буде", – сказав він.

Ситуація на Херсонщині