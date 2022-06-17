Россия может попытаться подставить защитников Украины в битве за Херсон – ISW

Возле Херсона оккупанты могут проводить атаки под фальшивым флагом, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций. Об этом в свежей сводке сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
По информации ISW, армия РФ продолжает укреплять резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, скорее всего это делается, в ответ на контратаки украинцев. Оккупанты улучшили оборонительные позиции юго-восточнее Давыдова брода.
Также они демонтируют бетонные ирригационные сооружения в Херсонской области, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.
Оккупанты регулярно обстреливали позиции ВСУ на границах Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область. Это делалось с целью помешать продвижению наших военных.
Сообщается, что войска страны-агрессора используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.
В то же время украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. Целью этих наступлений могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и лимана.
Отмечается, что взрыв в Чернобыевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.
Российские силы отдают приоритет операциям по нарушению украинских наземных линий связи (GLOC) с Лисичанском с нескольких направлений.
Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские силы одновременно наносят удары на Донбассе по девяти направлениям: Попасная-Комышеваха, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, Богородично-Славянск, Изюм-Славянск, Попасная-Светлодарск, Северодонецк-Лисичанск, Северодонецк-Метолкино, Комушуваха-Тошковка.
Заместитель начальника Главного оперативного штаба Генштаба Украины Алексей Громов отметил, что российские силы используют для наступательных операций более мелкие подразделения (штурмовые группы размером с роту или взвод), а не полноценные батальонные тактические группы (БТГ). Громов добавил, что российские войска не ведут наступательных операций ночью.
Ситуация в Херсоне
- Российские оккупанты похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника. Это произошло возле общежития вуза. По предварительным данным, команду схватить мужчину дала коллаборантка Татьяна Томилина.
- Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.
- Накануне была информация о том, что в Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Сальдо, который после прихода оккупантов перешел на сторону России. Вскоре Владимир Сальдо, который был назначен главой оккупированной Херсонской области, записал видеообращение, в котором опроверг слухи по поводу своего ранения при взрыве служебного автомобиля.
- 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.
- В Херсонской области оккупационные власти организовали празднование дня России, но местные жители на праздник не пришли. Присутствовала лишь пара десятков человек.