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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Россия может попытаться подставить защитников Украины в битве за Херсон – ISW

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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17 июня, 06:46
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Оккупанты придумывают новые схемы, чтобы деморализовать население украинских городов
Оккупанты готовят новую схему, чтобы запутать жителей Херсона
Оккупанты готовят новую схему, чтобы запутать жителей Херсона / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле Херсона оккупанты могут проводить атаки под фальшивым флагом, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций. Об этом в свежей сводке сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

По информации ISW, армия РФ продолжает укреплять резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, скорее всего это делается, в ответ на контратаки украинцев. Оккупанты улучшили оборонительные позиции юго-восточнее Давыдова брода.

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Также они демонтируют бетонные ирригационные сооружения в Херсонской области, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

Оккупанты регулярно обстреливали позиции ВСУ на границах Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область. Это делалось с целью помешать продвижению наших военных.

Сообщается, что войска страны-агрессора используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

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В то же время украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. Целью этих наступлений могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и лимана.

Отмечается, что взрыв в Чернобыевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.

Российские силы отдают приоритет операциям по нарушению украинских наземных линий связи (GLOC) с Лисичанском с нескольких направлений.

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Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские силы одновременно наносят удары на Донбассе по девяти направлениям: Попасная-Комышеваха, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, Богородично-Славянск, Изюм-Славянск, Попасная-Светлодарск, Северодонецк-Лисичанск, Северодонецк-Метолкино, Комушуваха-Тошковка.

Заместитель начальника Главного оперативного штаба Генштаба Украины Алексей Громов отметил, что российские силы используют для наступательных операций более мелкие подразделения (штурмовые группы размером с роту или взвод), а не полноценные батальонные тактические группы (БТГ). Громов добавил, что российские войска не ведут наступательных операций ночью.

Ситуация в Херсоне

  • Российские оккупанты похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника. Это произошло возле общежития вуза. По предварительным данным, команду схватить мужчину дала коллаборантка Татьяна Томилина.
  • Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.
  • Накануне была информация о том, что в Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Сальдо, который после прихода оккупантов перешел на сторону России. Вскоре Владимир Сальдо, который был назначен главой оккупированной Херсонской области, записал видеообращение, в котором опроверг слухи по поводу своего ранения при взрыве служебного автомобиля.
  • 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.

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Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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