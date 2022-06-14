Зрадник Сальдо вижив під час вибуху. На жаль

Гауляйтер Херсонської області відмовився живий і записав відеозвернення

Повідомлялося, що поплічника окупантів та його охоронців нібито відвезли до реанімації / Фото: Колаж: Сьогодні

Володимир Сальдо, призначений головою окупованої Херсонської області, записав відеозвернення, в якому спростував чутки з приводу свого поранення під час вибуху службового автомобіля .

Напередодні була інформація про те, що у Херсоні підірвали службовий автомобіль екс-мера Сальдо, який після приходу окупантів перейшов на бік Росії.

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"Щойно мені повідомили, що один із Telegram-каналів повідомив, що мій автомобіль підірвано біля ОДА і я вже їду прямо в реанімацію. Подивіться на мене: я хочу сказати, що займаюся зовсім іншим", – відповів Сальдо.

Ситуація у Херсоні

Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, достатньо взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати це угруповання, воно довго не витримає.