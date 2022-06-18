РФ відновила спроби створити сєвєродонецький котел – британська розвідка

Офіційні особи Росії заявляють, що планують створити гуманітарні коридори для евакуації мирного населення із Сєвєродонецька Проте насправді окупанти планують зробити черговий котел. Про це йдеться у зведенні британської розвідки у Twitter .
"Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів як механізм для маніпулювання простором бойових дій і примусового переміщення населення", – йдеться в повідомленні.
У Міноборони Британії вважають, що мирні жителі Сєвєродонецька, з великою очевидністю з недовірою, поставляться до використання коридору окупантів. Запропонований Росією маршрут приведе мешканців міста до міста Сватове.
"Якщо мирні жителі, які опинилися в пастці, не ухвалять пропозиції вийти через коридор, росіяни, швидше за все, зроблять із цього виправдання в тому, що роблять менше відмінностей між ними та будь-якими українськими військовими цілями в цьому районі", – зазначили у розвідці.
Ситуація у Сєвєродонецьку
- У Сєвєродонецьку мирні жителі, що знаходяться на заводі "Азот" не можуть евакуюватися через постійні обстріли з боку російських окупантів. Якби хтось вийшов із заводу, то з ймовірністю в 90% він би був убитий.
- Російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька Луганської області. Частина українських військ відійшли на вигідніші, заздалегідь підготовлені позиції. Ще частина – продовжує бої усередині міста.
- Російські окупанти у Луганській області здійснили потужний обстріл території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". Під час атаки бомбосховищ уцілів, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося.
- Президент України Володимир Зеленський заявив , що Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі
- Нагадаємо, увечері 7 червня радник голови ВП Олексій Арестович. заявляв , що Сєвєродонецьк не захоплений, але ЗСУ "трохи відкотилися".
- У місті відчутні втрати зазнали навіть "кадировці", які зазвичай не воюють на передньому плані. Також армія РФ підтягує "гарматне м'ясо" із мобілізаційного резерву.
- Розвідка Великобританії заявила про те, що найближчими тижнями армія РФ встановить повний контроль над Луганською областю.
- Український уряд та військові говорять про битву під Сєвєродонецьком все впевненіше і, мабуть, успішно перешкоджають російським військам у важкій битві за місто.