Розвідка Британії дала невтішний прогноз щодо Луганської області

Наразі Росія контролює 90% Луганської області

Розвідка Британії оприлюднила прогноз / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчими тижнями армія РФ встановить повний контроль над Луганською областю. Такий прогноз у своєму мікроблозі Twitter дала розвідка Великої Британії.

"Росія контролює понад 90% Луганської області і встановить повний контроль у найближчі два тижні. Проте таких тактичних успіхів армія РФ досягла за рахунок значних витрат ресурсів та концентрації сил та вогню на одній частині загальної кампанії", – йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 3 June 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/gtepCytay9 - Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 3, 2022

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Також зазначається, що Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках, усі з яких перейшли до оборони.

"Порівняно з початковим планом Росії жодної з стратегічних цілей не було досягнуто. Для того щоб Росія досягла хоч якогось успіху, знадобляться постійні величезні інвестиції в робочу силу та обладнання, і, ймовірно, на це знадобиться значний час", – повідомляють у розвідці Великобританії.

Ситуація у Луганській області

ЗСУ змогли заманити до Сєверодонецька велика кількість солдатів РФ і знищити, повідомивши про "здачу" міста.

Російські окупанти намагаються просунутися до Лисичанська Луганська область. Але при цьому вони хочуть уникнути боїв на Сіверському Дінці з боку Сєвєродонецька. Наразі ведуться бої в Устинівці та Мирній Долині.

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31 травня ворог завдав авіаудар по Сєвєродонецьку – потрапили до цистерни з азотною кислотою на хімзаводі.

На даний момент офіційно евакуацію місцевих жителів із Луганської області припинено. Це пов'язано з тим, що російські окупанти обстріляли автомобіль, який їхав забирати людей.