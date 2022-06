Розвідка Британії дала невтішний прогноз щодо Луганської області

Найближчими тижнями армія РФ встановить повний контроль над Луганською областю. Такий прогноз у своєму мікроблозі Twitter дала розвідка Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 3 June 2022



