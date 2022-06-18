РФ возобновила попытки создать северодонецкий котел – британская разведка

РФ использует "гуманитарные" коридоры для депортации местного населения на захваченные территории

Оккупанты по сирийскому сценарию используют гуманитарные коридоры / Фото: Коллаж: Сегодня

Официальные лица России заявляют, что планируют создать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из Северодонецка, однако на самом деле оккупанты планируют сделать очередной котел. Об этом говорится в сводке британской разведки в Twitter.

"У России есть прецедент, как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", – говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что мирные жители Северодонецка, с большой очевидностью с недоверием отнесутся к использованию коридора оккупантов. Предложенный Россией маршрут приведет жителей города в город Сватово.

"Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложения выйти через коридор, русские, скорее всего, сделают из этого оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", – отметили в разведке.

Ситуация в Северодонецке