РФ возобновила попытки создать северодонецкий котел – британская разведка

Официальные лица России заявляют, что планируют создать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из Северодонецка, однако на самом деле оккупанты планируют сделать очередной котел. Об этом говорится в сводке британской разведки в Twitter.
"У России есть прецедент, как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", – говорится в сообщении.
В Минобороны Британии считают, что мирные жители Северодонецка, с большой очевидностью с недоверием отнесутся к использованию коридора оккупантов. Предложенный Россией маршрут приведет жителей города в город Сватово.
"Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложения выйти через коридор, русские, скорее всего, сделают из этого оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", – отметили в разведке.
Ситуация в Северодонецке
- В Северодонецке мирные жители, которые находятся на заводе "Азот" не могут эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Если бы кто-нибудь вышел с завода, то с вероятностью в 90% он бы был убит.
- Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка Луганской области. Часть украинских войск отошли на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть – продолжает бои внутри города.
- Русские оккупанты в Луганской области произвели мощный обстрел территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот". Во время атаки бомбоубежище уцелело, выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе.
- Напомним, вечером 7 июня советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что Северодонецк не захвачен, но ВСУ "чуть-чуть откатились".
- В городе ощутимые потери понесли даже "кадыровцы", которые обычно не воюют на переднем плане. Также армия РФ подтягивает "пушечное мясо" из мобилизационного резерва.
- Разведка Великобритании заявила о том, что в ближайшие недели армия РФ установит полный контроль над Луганской областью.
- Украинское правительство и военные говорят о битве под Северодонецком все увереннее и, вероятно, успешно препятствуют российским войскам в тяжелой битве за город.