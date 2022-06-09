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Оккупанты обстреляли завод с химикатами в Северодонецке: Гайдай назвал последствия атаки

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 июня, 11:12
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От атак повреждено по меньшей мере два цеха химического предприятия
Гайдай сообщил о последствиях атаки по Северодонецку.
Гайдай сообщил о последствиях атаки по Северодонецку. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 8 июня русские оккупанты в Луганской области произвели мощный обстрел территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот". Во время атаки бомбоубежище уцелело, выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его данным, обошлось без жертв.

"Уцелело и бомбоубежище. В результате взрывов повреждены по меньшей мере два цеха химического предприятия. Один из них ключевой – цех производства аммиака 1-Б", – сообщил Гайдай.

Впрочем, выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло – все удобрения и химикаты, по заверению владельца предприятия, были вывезены с территории на второй день войны.

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Завод "Азот" в Северодонецке. Фото: Сергей Гайдай

Россия бросает все силы на Северодонецк

Ранее глава Луганской области пояснил, что для россиян захват именно этого города принципиален, ведь они уже соврали, что полностью контролируют Северодонецк. А на самом деле в городе продолжаются бои.

"Поэтому они бросают туда все резервы и гатят из всего, что у них есть. Ситуация достаточно динамично развивается", – сообщил Гайдай.

Он добавил, что несколько дней назад спецназовцы действительно зашли и зачистили почти полностью половину города.

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"Когда россияне это поняли, то просто начали ровнять его с землей авиаударами и артиллерией. Нет смысла сидеть в какой-то многоэтажке и ждать, пока все разрушат полностью. Поэтому наши сейчас снова контролируют только окраину города. Но бои еще идут, Северодонецк наши защищают, говорить, что россияне полностью контролируют город, нельзя. И в ближайшее время надеюсь, что такого и не будет", – добавил Гайдай.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее объяснил, почему отступление ВСУ из Северодонецка на более выгодные позиции сейчас не рассматривается.

По словам Гайдая, ВСУ должны продержаться в Северодонецке как минимум до того момента, когда приедет достаточное количество дальнобойного оружия, чтобы можно было оттеснить их "арту".

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Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

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Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
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