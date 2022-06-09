Окупанти обстріляли завод з хімікатами в Сєвєродонецьку: Гайдай назвав наслідки атаки

Від атак пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства

Гайдай повідомив про наслідки атаки по Сєвєродонецьку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ввечері 8 червня російські окупанти в Луганській області здійснили потужний обстріл території ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот". Під час атаки бомбосховище вціліло, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його даними, обійшлося без жертв.

"Вціліло і бомбосховище. В результаті вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства. Один із них ключовий – цех виробництва аміаку 1-Б", – повідомив Гайдай.

Втім, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося – всі добрива та хімікати, як запевнив власник підприємства, було вивезено з території на другий день війни.

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Завод "Азот" в Сєвєродонецьку. Фото: Сергій Гайдай

Росія кидає всі сили на Сєвєродонецьк

Раніше голова Луганської області пояснив, що для росіян захоплення саме цього міста принципове, адже вони вже збрехали, що повністю контролюють Сєвєродонецьк. А насправді в місті тривають бої.

"Тому вони кидають туди всі резерви і гатять з усього, що в них є. Ситуація достатньо динамічно розвивається", – повідомив Гайдай.

Він додав, що кілька днів тому спецпризначенці дійсно зайшли і зачистили майже повністю половину міста.

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"Коли росіяни це зрозуміли, то просто почали рівняти його із землею авіаударами та артилерією. Немає сенсу сидіти у якійсь багатоповерхівці і чекати поки все зруйнують повністю. Тому наші зараз знову контролюють тільки околицю міста. Але бої ще йдуть, Сєвєродонецьк наші захищають, говорити, що росіяни повністю контролюють місто, не можна. І найближчим часом, сподіваюся, що такого і не буде", – додав Гайдай.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше пояснив, чому відступ ЗСУ з Сєвєродонецька на вигідніші позиції зараз не розглядається.

За словами Гайдая, ЗСУ повинні протриматися в Сєвєродонецьку як мінімум до того моменту, коли приїде достатня кількість далекобійної зброї, щоб можна було відтіснити їхню "арту".