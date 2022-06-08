Гайдай рассказал, что может сыграть решающую роль в битве за Северодонецк

В городе продолжаются бои, ВСУ держат оборону и не планируют отступать

Гайдай заявил, что изменит ход битвы за Северодонецк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в Северодонецке Луганской области остается очень сложной. Для россиян важно захватить этот город, однако ВСУ не собираются отступать. Переломным моментом в этом сражении могут стать поставки дальнобойного оружия Украине.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью в "РБК-Украина".

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По его словам, сейчас нельзя делать какие-либо прогнозы.

"Единственное, что могу сказать, смотрите: за три месяца они и Север еще не взяли, а Лисичанск находится на горе и его действительно удобнее защищать. Мне бы хотелось, чтобы мы продержались там как минимум до того момента, когда приедет достаточное количество дальнобойного оружия чтобы мы могли оттеснить их "арту" – это для нас головная боль", – сказал Гайдай.

Россия бросает все силы на Северодонецк

Глава Луганской области объяснил, что для россиян захват именно этого города принципиален, ведь они уже соврали, что полностью контролируют Северодонецк. А на самом деле, в городе идут бои.

"Поэтому они бросают туда все резервы и гатят из всего, что у них есть. Ситуация достаточно динамично развивается", – сообщил Гайдай.

Он добавил, что несколько дней назад спецназовцы действительно зашли и зачистили почти полностью половину города.

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"Когда россияне это поняли, то просто начали равнять его с землей авиаударами и артиллерией. Нет смысла сидеть в какой-то многоэтажке и ждать пока все разрушат полностью. Поэтому наши сейчас снова контролируют только окраину города. Но бои еще идут, Северодонецк наши защищают, говорить, что россияне полностью контролируют город, нельзя . И в ближайшее время надеюсь, что такого и не будет", – добавил Гайдай.

Напомним, вечером 7 июня советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что Северодонецк не захвачен, но ВСУ "чуть-чуть откатились".

Президент Владимир Зеленский раньше объяснил, почему отступление ВСУ из Северодонецка на более выгодные позиции сейчас не рассматривается.