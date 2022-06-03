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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Разведка Британии дала неутешительный прогноз по Луганской области

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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3 июня, 10:58
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В данный момент Россия контролирует 90% Луганской области
Разведка Британии обнародовала прогноз
Разведка Британии обнародовала прогноз / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие недели армия РФ установит полный контроль над Луганской областью. Такой прогноз в своем микроблоге Twitter дала разведка Великобритании.

"Россия контролирует более 90% Луганской области и установит полный контроль в ближайшие две недели. Однако таких тактических успехов армия РФ добилась за счет значительных затрат ресурсов и концентрации сил и огня на одной части общей кампании", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что, Россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях, все из которых перешли к обороне.

"По сравнению с первоначальным планом России ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции в рабочую силу и оборудование, и, вероятно, на это потребуется значительное время", – сообщают в разведке Великобритании.

Ситуация в Луганской области

ВСУ смогли заманить в Северодонецк большое количество солдат РФ и уничтожить, сообщив о "сдаче" города.

Российские оккупанты пытаются продвинуться в Лисичанск Луганской области. Но при этом они хотят избежать боев на Северском Донце со стороны Северодонецка. Сейчас ведутся бои в Устиновке и Мирной Долине.

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31 мая враг нанес авиаудар по Северодонецку – попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе.

В данный момент официально эвакуация местных жителей из Луганской области прекращена. Это связано с тем, что российские оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей

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