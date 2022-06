Разведка Британии дала неутешительный прогноз по Луганской области

В ближайшие недели армия РФ установит полный контроль над Луганской областью. Такой прогноз в своем микроблоге Twitter дала разведка Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/J6pg0zEINb



#StandWithUkrainepic.twitter.com/gtepCytay9