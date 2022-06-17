Ховаються майже 600 людей. Гайдай розповів, чому евакуація із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку неможлива

У людей є певні запаси продовольства, проте вони не поповнювалися вже протягом двох тижнів

Гайдай розповів про ситуацію на заводі "Азот"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мирні жителі, які перебувають на хімічному заводі "Азот" у Сєвєродонецьку, не можуть евакуюватися. Це пов'язано з постійними обстрілами.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє CNN.

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"Зараз вийти звідти неможливо. Я маю на увазі, що це фізично можливо, але дуже небезпечно через постійні обстріли та бої", — повідомив Гайдай.

Він додав, що якби хтось вийшов з заводу, то із вірогідністю в 90% він би був убитий. Також глава військової адміністрації уточнив, що зараз на території підприємства перебувають 568 осіб, зокрема, 38 дітей.

За даними очільника Сєвєродонецької районної військової адміністрації Романа Власенка, в мирних жителів, які ховаються від обстрілів на території хімзаводу, є певні запаси продовольства, проте вони не поповнювалися вже протягом двох тижнів.

Також він додав, що здебільшого на "Азоті" перебувають працівники хімічного заводу та їхні родини.

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Евакуація з Луганської області відновилася, але проходить вкрай складно

У жителів Луганської області більше не залишилося сил терпіти війну. Вони почали масово евакуюватися після кількох місяців наполягання на цьому місцевої влади. Однак тепер евакуація проходить вкрай важко.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, 14 червня вдалося вивезти 75 людей.

"Евакуація проходить вкрай важко, бо обстріли не вщухають. Людей забирають адресно, часто потрапляючи під обстріли. Нині охочих виїхати з кожним днем стає все більше. Бо перебувати на Луганщині – це малий шанс пережити цю війну", – зазначив Гайдай.

За його словами, до евакуації були залучені поліцейські, працівники ДСНС та волонтери. Зараз 75 евакуйованих людей у безпеці та вже змогли зробити найважливіше – зателефонували рідним, сказали, що живі.

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"Заради цього ми не зупинимося! Допоки буде така можливість – будемо рятувати", – пообіцяв Гайдай.

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