РФ поширила фейк про завершення "спецоперації", щоб уникнути санкцій – РНБО

У РНБО додали, що окупанти намагаються організувати на тимчасово загарбаних територіях "незрозумілі структури"

Росіяни вигадали черговий фейк / Фото: Колаж: Сьогодні

На тлі часткового "виведення" російських підрозділів з території Київської та Чернігівської областей РФ поширює інформацію про те, що начебто найближчим часом "спеціальна операція" на території України буде завершена, бо РФ та Україна досягнуть домовленостей. Це черговий фейк.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО України.

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"По-перше, росія не "відводить" війська, окупанти тікають, бо отримали жорсткий опір від Збройних сил України та нашого населення. До того ж, ворог перекидає свої сили на Донбас та готується завдати нищівного удару по території нашої країни звідти", – йдеться у повідомленні.

В Центрі протидії дезінформації додали, що не досягнуто жодних домовленостей між Україною та РФ, тому всі історії про завершення "спецоперації" – це спроба уникнути подальшого впровадження санкцій проти країни-агресора.

"Насправді окупанти намагаються організувати на тимчасово загарбаних територіях незрозумілі структури та ввести там в обіг рубль", - додали у повідомленні.

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Фейки РФ про Україну

Росія намагається просунути фейк про те, що в нашій країні готують біологічну та хімічну зброю. Президент Володимир Зеленський заявив, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження в Україні не розробляли і це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.

Крім того, російські окупанти замінували шляхи комерційних суден від Босфору до Одеси та запустили чергову дезінформацію. Вони заявили, що нібито це українські міни.

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Також РФ запустила фейк про те, що на Рівненській АЕС нібито утримують російських атомників.

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул спростував ще одну брехню РФ – окупанти заявили, нібито наші правоохоронці зрадили країну та почали співпрацювати з криміналітетом. Причому це кажуть, за словами окупантів, українські мери.

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