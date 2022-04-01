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РФ распространила фейк о завершении "спецоперации", чтобы избежать санкций – СНБО

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 апреля, 12:40
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В СНБО добавили, что оккупанты пытаются организовать на временно захваченных территориях "непонятные структуры"
Россияне придумали очередной фейк
Россияне придумали очередной фейк / Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне частичного "вывода" российских подразделений с территории Киевской и Черниговской областей РФ распространяет информацию о том, что якобы в ближайшее время "специальная операция" на территории Украины будет завершена, потому что РФ и Украина достигнут договоренностей. Это очередной фейк.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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"Во-первых, Россия не "отводит" войска, оккупанты убегают, потому что получили жесткое сопротивление от Вооруженных сил Украины и нашего населения. К тому же, враг опрокидывает свои силы на Донбасс и готовится нанести сокрушительный удар по территории нашей страны оттуда", – говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что не достигнуты никакие договоренности между Украиной и РФ, поэтому все истории о завершении "спецоперации" – это попытка избежать дальнейшего введения санкций против страны-агрессора.

"На самом деле оккупанты пытаются организовать на временно захваченных территориях непонятные структуры и ввести там в обращение рубль", – добавили в сообщении.

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Фейки РФ об Украине

Россия пытается продвинуть фейк о том, что в нашей стране готовится биологическое и химическое оружие. Президент Владимир Зеленский заявил, что никакой химической или какого-либо другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и это знает весь мир. Если РФ сделает нечто подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.

Кроме того, российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора до Одессы и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.

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Также РФ запустила фейк о том, что на Ровенской АЭС якобы удерживают российских атомщиков.

Начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул опроверг еще одну ложь РФ – оккупанты заявили, будто бы наши правоохранители предали страну и начали сотрудничать с криминалитетом. Причем это говорят, по словам оккупантов, украинские мэры.

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