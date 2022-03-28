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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

РФ почне приховану мобілізацію, на війну відправлятимуть навіть навіть кримінальників – розвідка

Павло Заяць Павло Заяць
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28 березня, 15:43
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Першу партію зі 100 злочинців вже готують до відправки в Україну
РФ приховує залучення до бойових дій ув’язнених
РФ приховує залучення до бойових дій ув’язнених / Фото: Колаж: Сьогодні

По всій території Росії з 1 квітня розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021" ("Боевой армейский резерв страны").

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними розвідки, щоб приховати заходи з масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу.

"Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до воєнкоматів. Ці резервісти в подальшому направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ в районах бойових дій на території України", – йдеться в повідомленні.

В ГУР також розповіли, що одночасно за допомогою програми "БАРС" приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених:

"Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії "Чернокозово" (Чеченська республіка), вже готуються до відправки до України. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються. Тим хто погодився обіцяна повна амністія в разі повернення живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким "мобілізованим" не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні".

У розвідці уточнили, що "БАРС" – програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписали контракти по програмі, отримують постійне грошове забезпечення (навіть перебуваючи у резерві) зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори (до 1 місяця), де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців (залежно від звання та посади). Загальна кількість осіб, що підписали контракти "БАРС" складає близько 100 тисяч.

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Кримчан примусово мобілізують на війну

Росія у тимчасово окупованому Криму проводить примусову мобілізацію чоловіків на війну з Україною, розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.

"Кримчани вже активно отримують повістки. Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита. Серед тих, кого силоміць відправляють на війну з Україною, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їхніх рідних", – зазначила вона.

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Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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