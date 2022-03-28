РФ начнет скрытую мобилизацию, на войну будут отправлять даже уголовников – разведка

Первую партию из 100 преступников уже готовят к отправке в Украину

РФ скрывает привлечение к боевым действиям заключенных / Фото: Коллаж: Сегодня

По всей территории России с 1 апреля начнется мобилизация по программе "БАРС-2021" ("Боевой армейский резерв страны").

Про это сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По данным разведки, чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу.

"Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы. Эти резервисты в дальнейшем будут направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины", – говорится в сообщении.

В ГУР также рассказали, что одновременно с помощью программы "БАРС" скрывают вовлечение в боевые действия российских заключенных:

"В частности, около 100 преступников, содержащихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, получившим сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются. Тем, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким мобилизованным не позволяют видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине".

В разведке уточнили, что БАРС – программа срочного формирования армейских резервов армии РФ. Подписавшие контракты по программе получают постоянное денежное обеспечение (даже находясь в резерве) с сохранением места работы и среднего заработка. В течение года резервисты могут быть призваны на сборы (до 1 месяца), где могут привлекаться к обучению и выполнению других задач. Ежемесячная оплата по контракту составляет 12% оклада военнослужащих (в зависимости от звания и должности). Общее число подписавших контракты "БАРС" составляет около 100 тысяч.

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По ее словам, традиционно призывная кампания на полуострове должна стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических собраний с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, привлеченным к призывной кампании.