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Українців випускатимуть із в'язниць на війну з Росією: кого це стосуватиметься

Павло Заяць Павло Заяць
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23 березня, 17:31
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На підозрюваних у важких злочинах новий закон розповсюджуватися не буде
Заарештованим можуть скасувати запобіжний захід для подальшого призову на військову службу
Заарештованим можуть скасувати запобіжний захід для подальшого призову на військову службу / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада ухвалила зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які дають можливість звільняти з-під варти людей, які перебувають під слідством, для проходження ними військової служби.

Як повідомляє у Facebook Департамент з питань виконання кримінальних покарань, нововведення розповсюджується на осіб, що підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення та стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Такі особи зможуть звернутись до прокурора із заявою про скасування запобіжного заходу для подальшого призову на військову службу під час мобілізації.

Зі свого боку прокурор з'ясовує спроможність ув'язненого служити батьківщині за призовом, оцінює ризики та може адресувати клопотання в суд. Суддя має невідкладно розглянути клопотання прокурора і винести рішення щодо запобіжного заходу.

Звільнений з-під варти не пізніше 24-х годин має з’явитись для призову на військову службу до територіального центру комплектування. У іншому випадку прокурор ініціює поміщення його під варту.

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Також передбачається можливість зміни запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов’язання, якщо застава буде спрямована на рахунки НБУ для цілей оборони.

Разом із цим законодавцем передбачено перелік кримінальних правопорушень, підозрювані у вчиненні яких не мають права на звільнення з-під варти під приводом мобілізації.

Зокрема, це підозрювані у вбивстві, викраденні людей, захопленні заручників, згвалтуванні, педофілії, створенні злочинної організації, бандитизмі, теракті, контрабанді наркотиків та злочинах проти національної безпеки (ст.115, 146–147, 152–156, 255, 255-1, 257, 258–262, 305–321, 330, 335–337, 401–414, 426–433, 436, 437–442 Кримінального кодексу).

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РФ відправлятиме на війну кримінальних злочинців і боржників

За даними української розвідки, Росія через брак резервів відправлятиме на війну проти України боржників за кредитами, аліментників, і навіть осіб, які мають проблеми із законом.

"Через тотальну нестачу поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації". Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масову відмову від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей", – йдеться у повідомленні.

Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми із законом.

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