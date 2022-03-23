Украинцев будут выпускать из тюрем на войну с Россией: кого это коснется

На подозреваемых в тяжких преступлениях новый закон распространяться не будет

Арестованным могут отменить меру пресечения для дальнейшего призыва на военную службу / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые дают возможность освобождать из-под стражи находящихся под следствием людей для прохождение ими военной службы.

Как сообщает в Facebook Департамент по исполнению уголовных наказаний, нововведение распространяется на лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовного правонарушения и в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Такие лица смогут обратиться к прокурору с заявлением об отмене меры пресечения для дальнейшего призыва на военную службу во время мобилизации.

В свою очередь прокурор выясняет способность заключенного служить родине по призыву, оценивает риски и может адресовать ходатайство в суд. Судья должен безотлагательно рассмотреть ходатайство прокурора и вынести решение о мере пресечения.

Освобожденный из-под стражи не позже 24 часов должен явиться для призыва на военную службу в территориальный центр комплектования. В противном случае прокурор инициирует заключение его под стражу.

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Также предусматривается возможность изменения меры пресечения в виде залога на личное обязательство, если залог будет направлен на счета НБУ для целей обороны.

Вместе с этим законодателем предусмотрен перечень уголовных правонарушений, подозреваемые в совершении которых не имеют права на освобождение из-под стражи под предлогом мобилизации.

В частности, это подозреваемые в убийстве, похищении людей, захвате заложников, изнасиловании, педофилии, создании преступной организации, бандитизме, теракте, контрабанде наркотиков и преступлениях против национальной безопасности (ст.115, 146–147, 152–156, 25, -1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 Уголовного кодекса).

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РФ будет отправлять на войну уголовников и должников

По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.

"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва, оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей", – говорится в сообщении.

Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом.