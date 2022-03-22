Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Розвідники опублікували список окупантів, які бомбять мирних українців

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 14:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ГУР МОУ доповнили список російських військових, які обстрілюють українців, вбивають та грабують їхні будинки – усі вони отримають покарання
Окупанти регулярно бомбять будинки мирних жителів
Окупанти регулярно бомбять будинки мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські розвідники отримали список військовослужбовців 1-го танкового полку 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, які вчинили військові злочини проти народу України.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Реклама

Наголошується, що це військова частина №58198, смт Калінінець Московської області. Підрозділ належить до Західного військового округу.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", – заявили розвідники.

Повний список російських злочинців можна переглянути за посиланням.

Реклама

Що таке воєнний злочин?

Перелік воєнних злочинів наведено у Статуті Міжнародного кримінального суду. Зокрема, це:

  • умисне вбивство;
  • тортури або нелюдське поводження:
  • навмисне завдання сильних страждань або заподіяння важких тілесних ушкоджень;
  • незаконне, безглузде та значне за обсягами знищення або привласнення майна, яке не викликане військовою необхідністю;
  • взяття заручників;
  • цілеспрямований напад на мирних людей, які не беруть участі у військових діях;
  • умисний напад на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є військовою метою;
  • пограбування населеного пункту навіть якщо його захоплено штурмом;
  • згвалтування, сексуальне рабство.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Бойові дії
Докладніше
Блокада Маріуполя
Українці за кордоном
Росія цинічно бомбить Харків
Технології
Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти