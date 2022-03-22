Буча та Гостомель поки що під контролем окупантів – Павлюк

Буча та Гостомель Київської області повністю під контролем російських окупантів.
Про це в інтерв‘ю Радіо Свобода повідомив керівник Київської ОВА Олександр Павлюк, зазначає "Україна 24".
"Поки що під окупацією"
"Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон. Там поки що жодних дій ми робити не можемо. Нам потрібно утримати супротивника на спробах перейти річку Ірпінь та перейти в наступ на Київ", – сказав він.
За словами Павлюка, поки що потенціал не дозволяє українським військовим перейти до наступальних дій у цьому напрямку локально.
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"Ми збільшуємо потенціал, а у ворога він зменшується", – повідомив керівник Київської ОВА.
Нагадаємо, бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ взяли в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Російський підполковник був одягнений у спідню білизну та шкарпетки Збройних сил України.