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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Солдат РФ продав ЗСУ танк, тепер отримає громадянство України та $10 тисяч

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22 березня, 12:40
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Вижив на війні, ще й чесно заробив / Колаж "Сьогодні"
Вижив на війні, ще й чесно заробив / Колаж "Сьогодні"

З'явилося перше повідомлення про російського солдата, який замість смерті в Україні або кримінального переслідування отримає солідну винагороду та наше громадянство. Цю новину повідомив голова Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів на своїй сторінці у Фейсбуці.

Що відомо

Українські спецслужби ідентифікують номери мобільних телефонів, якими користуються окупанти, перебуваючи на нашій території. На ці номери постійно відправляються смс з інструкцією, як здатися в полон і здати техніку. Новий наш полонений скористався цією "послугою".

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"Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Смисла воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна", – написав Андрусів.

За його словами, тепер у Миші "дуже зручні умови утримання" з телевізором, телефоном, кухнею та душем. Він також отримає 10 тисяч доларів після нашої перемоги та можливість подати на громадянство.

Обстановка

  • 22 березня також стало відомо, що бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ взяли у полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Борець із "бандерівцями" не погребував одягнути спідню білизну та шкарпетки Збройних Сил України.
  • Раніше ми повідомляли, що збройні сили України полонили командира танкового батальйону Росії.
  • Президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський у своїх зверненнях до українського та російського народів вже не раз розповідав, що чекає на окупантів, якщо вони складуть зброю, і що чекає, якщо продовжать безглузду для них війну.

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