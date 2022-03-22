Солдат РФ продал ВСУ танк, теперь получит гражданство Украины и $10 тысяч

Как происходит такой обмен

Выжил на войне, еще и честно заработал / Коллаж "Сегодня"

Появилось первое сообщение о российском солдате, который вместо смерти в Украине или уголовного преследования получит солидное вознаграждение и наше гражданство. Об этом сообщил глава Украинского института будущего Виктор Андрусив на своей странице в сети.

Что известно

Украинские спецслужбы идентифицируют номера мобильных телефоном, которыми пользуются оккупанты, находясь на нашей территории. На эти номера постоянно отправляются смс с инструкцией как сдаться в плен и сдать технику. Один из бойцов РФ и воспользовался этой "услугой".

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"Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место, куда подъехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные скрылись домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", – написал Андрусив.

По его словам, теперь у Миши "очень удобные условия содержания" с телевизором, телефоном, кухней и душем. Он также получит 10 тысяч долларов после нашей победы и возможность подать на гражданство.

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