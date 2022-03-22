Солдат РФ продал ВСУ танк, теперь получит гражданство Украины и $10 тысяч

Появилось первое сообщение о российском солдате, который вместо смерти в Украине или уголовного преследования получит солидное вознаграждение и наше гражданство. Об этом сообщил глава Украинского института будущего Виктор Андрусив на своей странице в сети.
Что известно
Украинские спецслужбы идентифицируют номера мобильных телефоном, которыми пользуются оккупанты, находясь на нашей территории. На эти номера постоянно отправляются смс с инструкцией как сдаться в плен и сдать технику. Один из бойцов РФ и воспользовался этой "услугой".
"Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место, куда подъехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные скрылись домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", – написал Андрусив.
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По его словам, теперь у Миши "очень удобные условия содержания" с телевизором, телефоном, кухней и душем. Он также получит 10 тысяч долларов после нашей победы и возможность подать на гражданство.
Обстановка
- 22 марта также стало известно, что бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии. Борец с "бандеровцами" не побрезговал одеть нижнее белье и носки Вооруженных Сил Украины.
- Ранее мы сообщали, что вооруженные силы Украины взяли в плен командира танкового батальона России.
- Президент Украины, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский в своих обращениях к украинскому и российскому народам уже не раз рассказывал, что ждет оккупантов, если они сложат оружие, и что ждет, если продолжат бессмысленную для них войну.