Буча и Гостомель пока под контролем оккупантов – Павлюк

Буча и Гостомель Киевской области полностью под контролем российских оккупантов.
Об этом в интервью Радио Свобода сообщил руководитель Киевской ОВА Александр Павлюк, отмечает "Украина 24".
"Пока что под оккупацией"
"Пока что под оккупацией – что Буча, что Гостомель, что полностью регион. Там пока никаких действий мы делать не можем. Нам нужно удержать противника на попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев", – сказал он.
По словам Павлюка, пока потенциал не позволяет украинским военным перейти к наступательным действиям в этом направлении локально.
Далее по теме
"Мы увеличиваем потенциал, а у врага он уменьшается", – сообщил руководитель Киевской ОВА.
Напомним, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии. Российский подполковник был одет в нижнее белье и носки Вооруженных сил Украины.