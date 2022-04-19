Путін вимагає список генералів, які виступають проти війни з Україною – Жданов

Російські генерали написали листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням припинити війну в Україні. У відповідь він сказав, що "військова операція" продовжиться і попросив список цих генералів.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов телеведучому Євгену Кисельову в ефірі проекту FREEДОМ на Youtube-каналі "Україна 24".
Жданов повідомив, що генерали передали листа Путіну через секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева.
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"З приводу офіцерів Генерального штабу. Вони таки начебто достукалися і намагалися через Патрушева передати свій лист Путіну про те, що треба зберегти армію. Хоча б її боєздатну частину. На що Путін сказав – у нас все під контролем, продовжуємо "операцію" і зажадав список цих генералів. Я так розумію, тепер проти них буде вжито якихось репресивних заходів, щоб придушити будь-які хвилювання серед підлеглих", – сказав Жданов.
Він також додав, що на підтвердження цієї теорії свідчить те, що управління "операцією" передали на Південний військовий округ.
"Хоча в Росії немає жодного офіційного повідомлення про те, що Дворнікова призначено командувачем "спеціальної військової операції" в Україні. Це ще раз підтверджує думку про те, що Генеральний штаб настільки сьогодні розбалансований як орган військового управління, для цього, щоб не завалити взагалі" всю "операцію", її передали на Південний військовий округ, а в Генштабі йде "полювання на відьом", – зазначив Жданов.
Путіна просять зберегти хоча б частину військ
Жданов заявив, що згідно з інсайдерською інформацією, у генеральному штабі назріває думка, що треба відмовитися від наступальної операції для того, щоб зберегти хоча б частину сухопутних військ у боєздатності для вирішення інших завдань та інших викликів, що стоять перед РФ.
"У них, припустимо, назріває до кінця квітня Ферганська долина. Якщо це правда, що таліби чекають, коли висохне перевал і можна буде через нього йти, а 201-ї бази з Таджикистану немає, вона сьогодні воює на території України у повному складі, то вони можуть сміливо заходити у Ферганську долину та починати свій наступ у напрямку Казахстану", – пояснив військовий експерт.
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