Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путин потребовал список генералов, выступающих против войны с Украиной – Жданов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 07:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент РФ подавляет любые волнения среди подчиненных, которые критикуют нападение на нашу страну
Олег Жданов заявил, что Путин хочет знать имена генералов, выступающих против войны в Украине.
Олег Жданов заявил, что Путин хочет знать имена генералов, выступающих против войны в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские генералы написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прекратить войну в Украине. В ответ он сказал, что "военная операция" продолжится и потребовал список этих генералов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов телеведущему Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

Жданов сообщил, что генералы передали письмо Путину через секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"По поводу офицеров Генерального штаба. Они все таки вроде как достучались и пытались через Патрушева передать свое письмо Путину о том, что надо сохранить армию. Хотя бы ее боеспособную часть. На что Путин сказал – у нас все под контролем, продолжаем "операцию" и потребовал список этих генералов. Я так понимаю, теперь против них будут применены какие-то репрессивные меры, чтобы подавить любые волнения среди подчиненных", – сказал Жданов.

Он также добавил, что в подтверждение этой теории говорит то, что управление "операцией" передали на Южный военный округ.

"Хотя в России нет ни одного официального сообщения о том, что Дворников назначен командующим "специальной военной операции" в Украине. Это еще раз подтверждает мысль о том, что Генеральный штаб настолько сегодня разбалансирован как орган военного управления, для этого, чтобы не завалить вообще всю "операцию", ее передали на Южный военный округ. А в Генштабе идет "охота на ведьм", – отметил Жданов.

Путина просят сохранить хотя бы часть войск

Жданов заявил, что согласно инсайдерской информации, в генеральном штабе зреет мнение, что надо отказаться от наступательной операции для того, чтобы сохранить хотя бы часть сухопутных войск в боеготовности для решения других задач и других вызовов, стоящих перед РФ.

Реклама

"У них, допустим, назревает к концу апреля Ферганская долина. Если это правда, что талибы ждут, когда высохнет перевал и можно будет через него идти, а 201-й базы из Таджикистана нет, она сегодня воюет на территории Украины в полном составе, то они могут смело заходить в Ферганскую долину и начинать свое наступление в направлении Казахстана", – объяснил военный эксперт.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 18 апреля
1
Личный состав 20600
Личный состав
2
Самолеты 167
Самолеты
3
Вертолеты 147
Вертолеты
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артиллерия 381
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 130
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять