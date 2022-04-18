Жданов: Путін втрачає контроль, починається боротьба за трон – інтерв'ю

Війна може бути закінчена капітуляцією чи перемогою, вважає військовий експерт

Олег Жданов: "У Кремлі розпочинається боротьба за трон"

Війна з Росією не може бути завершена жодним чином, крім капітуляції РФ чи перемоги України. Третій варіант – неможливий. Про це, а також про ситуацію на фронті, незадоволення Путіним у Кремлі та малоймовірність застосування Москвою ядерної зброї розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouТube-каналі Україна 24.

Коли розгорнеться битва за Донбас

Ми вже спостерігаємо готовність угруповання до наступу в найближчі дні. Я думаю, що вони не чекатимуть закінчення дощів. Чому? Бо їх дуже стискають терміни. Настає травень, це та дата, до якої Путін вимагає завершити виконання основних завдань спеціальної військової операції.

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Що з Маріуполем

У Маріуполі продовжуються бої. Ми утримуємо приблизно третину. За деякими свідченнями, росіяни послабили тиск та зняли частину військ з Маріуполя на Донбас. Тому Маріуполю зараз трохи легше, але місто бореться, повного контролю за містом Росія не має.

Сили Азова посилилися з допомогою сил морської піхоти. Тепер вони мають більше можливостей для більш щільної організації оборони. Більшість боїв іде на території "Азовсталі".

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За яких умов можлива деблокада Маріуполя

Місто у повній блокаді та воєнним способом поки що проблематично звільнити місто. Донбас визначить, якщо ми вистоїмо на Донбасі, то є ймовірність того, що південне угруповання військ Російської Федерації може почати потихеньку сипатися. І тоді так, ми маємо шанс почати просування до Волновахи, а потім на Маріуполь, щоб деблокувати місто.

Як довго йтиме битва на Донбасі, щоб стало зрозуміло, на чиєму боці перевага

До двох тижнів. Судячи з тієї кількості військ, які зібрала РФ, на більше їх не вистачить. Резерву немає. Якщо ми змогли вистояти першу хвилю, то тут буде набагато слабше, тут наполовину менше угруповання. Їхня наступальна операція триватиме 7-10 днів. До кінця квітня розумітимемо що і як.

Про можливість наступу з боку Білорусі

Після виступу Лукашенка на брифінгу з Путіним я сказав би, що наше становище покращилося в тому плані, що співвідношення 60 до 40 у тому плані, що наступу з боку Білорусі не буде. Лукашенко дав чітко зрозуміти Путіну, що він не хоче брати участь у війні.

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Чи можливий ядерний удар і що відбувається у Кремлі

У Путіна вистачить відчаю, ситуація виходить у нього з-під контролю. Можливо, він наважиться на такий відчайдушний крок і дасть команду на застосування зброї масового ураження, це може бути не лише ядерна, а й хімічна. Але питання, чи дадуть йому (це зробити – Ред.)?

Є багато розвідувань, що вежі Кремля почали рухатися і там уже починається боротьба за трон. На федеральному каналі вже почалися розмови про те, що їм не потрібен другий Афганістан і денацифікація – це справа України. А контролюють федеральні канали ФСБ. Патрушев (директор ФСБ Росії, секретар Ради безпеки РФ – Ред.) має повний карт-бланш на управління Росією від імені Путіна. Путін може й не знає, чи навряд чи дивиться телевізор. Тому такі настрої дають шанс на те, що якщо Путін дасть команду, вона не буде виконана.

Чому Путін не наважиться на застосування зброї масового ураження

По нас ядерний удар завдавати безглуздо. Тактична ядерна зброя не змінить ситуацію на фронті. Щодо потужного ядерного удару, то це безумство. Хто може вплинути на розу вітрів? Тому навряд чи можливий цей варіант.

Єдиний варіант, який можна розглянути, це об'єкт НАТО. Але на сьогодні Велика Британія зробила заяву, що у разі застосування Росією зброї масового ураження, йшлося про хімічну зброю, Британія залишає за собою право в односторонньому порядку, без консультацій з іншими країнами НАТО, завдати зворотного удару разом з країнами-партнерами. Росію вже попередили офіційно.

Про пошуки винних усередині Росії

У Росії тривають масові пошуки зрадників. Дісталися і Донецька. Там уже працює комісія ФСБ. Басурін, який закликав використовувати хімічну зброю проти Азова, він також відповідає там за мобілізацію та укомплектування. Він там заступник міністра безпеки, щось таке. Ось учора його було заарештовано комісією ФСБ і вивезено у невідомому напрямку.

Командир, командувач Чорноморським флотом зник, кажуть, що його затримали й з ним розбираються.

На всіх рівнях тривають репресії. І ФСБ намагається перекласти усю провину на військових. Вже триває відкрита боротьба, хто винен і що робити далі.

Патрушев прозахідний, готовий домовлятися. Вежі Кремля почали рухатися і це може сильно позначитися на боєздатності військ, які зараз готуються до наступу.

Росія не може виробляти ракети і не лише

Якщо подивитися на аналіз основних військових програм РФ станом на перше вересня цього року – вони практично згорнуті. З бункера пролунав наказ перевести всі заводи, що виробляють ракети, на цілодобовий режим роботи. Але санкції діють, комплектуючих немає, імпортозаміщення не відбулося. Тому так, можна виводити людей у три зміни, але що вони там робитимуть? Те саме за всіма програмами.

Чи буде затяжний конфлікт

Такий варіант можливий, якщо Офіс президента підпише мирний договір, про який вони домовляються у Стамбулі. У такому разі замість Мінська 3 ми отримаємо Стамбул 1. Це буде заморожений конфлікт, який періодично виходитиме в гарячу фазу, але кожна наступна фаза буде гіршою за попередню. Тому тут існує небезпека, щоб не увійти до рутини переговорів, а полем бою вирішити питання – хто кого, і тоді сідати за стіл переговорів. Інакше це буде нескінченно. Війна може бути закінчена жодним чином, крім капітуляції чи перемоги. Третій варіант ще ніхто не придумав. Будь-яке перемир'я стає новою війною.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "спецоперація" в Україні покликана "покінчити з безоглядним розширенням та повним домінуванням США у світі".

Також ми інформували, що, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, президент Росії Володимир Путін бажає завершити війну з Україною, але не хоче виглядати переможеним.