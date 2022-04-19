Жданов: російські генерали просять Путіна відмовитись від наступу в Україні

РФ недостатньо сил і засобів, щоб просуватися вглиб території нашої країни

Олег Жданов вважає, що Путіна просять відмовитися від наступу. / Фото: Колаж: Сьогодні

До президента РФ Володимира Путіна дійшло прохання деяких російських генералів, щоб не проводити наступальну операцію в Україні. Від цих планів необхідно відмовитися для того, щоб зберегти хоча б частину сухопутних військ у боєздатності для вирішення інших завдань.

Про таке військовий експерт Олег Жданов розповів телеведучому Євгену Кисельову в ефірі проєкту FREEДОМ на Youtube-каналі "Україна 24"

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Чого очікувати від військ РФ найближчим часом

За словами Жданова, у цій фазі війні відбудеться спроба масованого наступу російських військ із метою взяти в оточення українське угруповання військ у зоні ООС.

"Ключовим містом тут виступає місто Краматорськ. Вони на Краматорську хочуть звести північне та південне угруповання своїх військ. І таким чином вони сподіваються завершити оточення наших військ у зоні ООС", – пояснив Жданов.

При цьому він зазначив, що війська РФ не мають сил і засобів для того, щоб просуватися на Дніпро.

"Якщо їм вдасться оточення наших військ, то відразу ж після цього буде пропозиція переговорного процесу. Території в обмін на життя солдатів. Тому що навряд чи у них є сили і засоби і вони це чудово розуміють", – сказав Жданов.

Путіна просять припинити наступ

За словами військового експерта, до Путіна вже дійшло прохання деяких генералів, щоб не проводити наступальну операцію.

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Жданов заявив, що згідно з інсайдерською інформацією, у генеральному штабі назріває думка, що треба відмовитися від наступальної операції для того, щоб зберегти хоча б частину сухопутних військ у боєздатності для вирішення інших завдань та інших викликів, які стоять перед РФ.

"У них допустимо назріває до кінця квітня Ферганська долина. Якщо це правда, що на таліби чекають, коли висохне перевал і можна буде через нього йти, а 201-ї бази з Таджикистану немає, вона сьогодні воює на території України у повному складі, то вони можуть сміливо заходити до Ферганської долини і починати свій наступ у напрямку Казахстану", – пояснив військовий експерт.

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