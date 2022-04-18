Чому Путін наважився напасти на Україну — Грицак відповів

Історик вважає, що президент РФ просто прорахувався

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Путін переоцінив свої сили, коли вирішив напасти на Україну, бо надто довго перебуває при владі. Про це розповів історик Ярослав Грицак в інтерв'ю ведучій Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

За його словами, Путін був упевнений, що легко переможе, і прорахувався.

Реклама

"Це профнепридатність. Чим довше людина стоїть при владі, тим менш розумні рішення приймає. 22 роки – це забагато. Влада скручує голову. Другий момент, треба розуміти, коли почалася ця війна. Війна почалася після Казахстану, а перед тим була Білорусь, а перед тим Сирія, і це дало відчуття Путіну, що він все може. І ці перемоги дали йому відчуття, що Захід дуже слабкий. Що зараз він може нанести останній удар по Європі, по Заходу і нарешті покаже всім "кузькіну мать", свою силу", — сказав історик.

Повторить долю тиранів

Нагадаємо, Грицак також розповідав, що на Володимира Путіна може чекати доля останнього царя Росії Миколи II. Як відомо, монарха більшовики спочатку змусили зректися престолу, а потім розстріляли разом із сім'єю.

"Це буде нагадувати долю Миколи ІІ, долю всіх таких тиранів, які побудували таку систему й зазнали краху, бо втратили лице серед своїх підданих. Тому що ключове питання "втратили лице". Навіть із погляду історії, довго тримається той, хто війни виграє, як тільки війни починають програватися, це зразу колапсує", — пояснив він.

Реклама

Читайте також: