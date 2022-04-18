Почему Путин решился напасть на Украину – Грицак ответил

Путин переоценил свои силы, когда решил напасть на Украину, потому что слишком долго находится у власти. Об этом рассказал историк Ярослав Грицак в интервью ведущей Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".
По его словам, Путин был уверен, что легко одержит победу, и просчитался.
"Это профнепригодность. Чем дольше человек стоит у власти, тем менее разумные решения принимает. 22 года – это многовато. Власть кружит голову. Второй момент – надо понимать, когда началась эта война. Война началась после Казахстана, а прежде была Беларусь, а прежде Сирия, и это дало ощущение Путину, что он все может. Эти победы дали ему ощущение, что Запад очень слаб. Что сейчас он может нанести последний удар по Европе, по Западу и наконец-то покажет всем "кузькину мать" – свою силу", — сказал историк.
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Повторит судьбу тиранов
Напомним, Грицак также рассказывал, что Владимира Путина может ждать судьба последнего царя России Николая II. Как известно, монарха большевики сначала заставили отречься от престола, а затем расстреляли вместе с семьей.
" Это будет напоминать судьбу Николая II, судьбу всех тиранов, которые построили такую систему и потерпели крах, потому что потеряли лицо перед своими подданными. Потому что ключевой вопрос – "потеряли лицо". Долго держится тот, кто войны выигрывает, но как только войны начинают проигрывать – сразу коллапс", — объяснил он.
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