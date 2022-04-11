Жданов назвав єдиний варіант, за якого можлива нова атака РФ на Київ

Російські окупанти можуть вийти до Дніпра та піти вздовж нього на північ, щоб знову спробувати захопити Київ, проте така ймовірність дуже низька.
Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі Україна 24.
"Тому що йти ще раз 300 кілометрів від білоруського кордону, ну, по-перше, вони звідти війська прибрали, це їм треба знову їх туди перевозити назад і втретє входити на тому напрямку, повторно входити до Україну. Вже не 24 лютого і наші Збройні сили стоять на кордоні і зараз я більш ніж впевнений, що вони окопуються і будують там цілу систему оборони на всіх можливих шляхах вторгнення з боку Білорусі та РФ, де вона контролює кордон, це нормально і абсолютно логічні дії будь-якої армії, яка захищає свою країну. Єдина можливість, яка взагалі на межі фантастики, що вони (окупанти. – Ред.) там вийдуть до Дніпра та підуть уздовж Дніпра на північ", – сказав він.
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