Жданов назвал единственный вариант, при котором возможна новая атака РФ на Киев

Оккупанты не смогут вновь зайти в Украину со стороны белорусской границы

Жданов рассказал, как оккупанты могут снова атаковать Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты могут выйти к Днепру и пойти вдоль него на север, чтобы снова попробовать захватить Киев, однако такая вероятность очень низкая.

Такое мнение военный эксперт Олег Жданов выразил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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"Потому что идти еще раз 300 километров от белорусской границы, ну во первых, они оттуда войска убрали, это им надо опять их туда перевозить назад и третий раз входить на том направлении, повторно входить в Украину. Уже не 24 февраля и наши Вооруженные силы стоят на границе и сейчас я больше чем уверен, что они окапываются и строят там целую систему обороны на всех возможных путях вторжения со стороны Беларуси и РФ, где она контролирует границу. Это нормально и абсолютно логичные действия любой армии обороняющей свою страну. Поэтому по Киеву единственная возможность, которая вообще на грани фантастики, что они (оккупанты – Ред.) там выйдут к Днепру и пойдут вдоль Днепра на север", – сказал он.

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