Путін не сприймає поради військових РФ – Маляр про тактику окупантів в Україні

В Міноборони зазначили, що рішення окупантів часто продиктовані емоціями, а не логікою

Ганна Маляр розповіла, як Володимир Путін впливає на тактику військових РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в Україні воюють ірраціонально, оскільки президент РФ Володимир Путін не дослуховується до порад своїх військових.

Про це на каналі "Україна 24" розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, у росіян дві різні тактики:

"Одна – та, що дійсно вписується у військове планування, яка більш-менш зрозуміла. Інша – вони діють ірраціонально. Це схоже на те, що не військові приймають рішення, їх приймає Путін. І очевидно, що він не сприймає поради військових. Тому з їхнього боку частина рішень суто емоційні. Тобто, вони направлені на задоволення власних емоцій. Це елементарні речі – помста чи образа. І друге -це психологічний тиск на нас і нашу владу".

Заступниця міністра оборони нагадала, що окупанти знищують не тільки військові чи виробничі об'єкти, які підривають обороноздатність України, але й цивільні об'єкти.

"Здавалось би, з точки зору військової доцільності, якщо вони збираються захопити певну територію і на ній створювати якісь "республіки", то важливо все-таки цивільну інфраструктуру зберегти, щоб нею користуватися. Але наразі ми бачимо, що це абсолютно нелогічні емоційні ірраціональні дії по знищенню як нашого населення, так і цивільної інфраструктури", – наголосила Маляр.

Мінооборони РФ пригрозило ударами по Києву, Арестович відповів

Міноборони РФ пригрозило завдати ударів по "центрах прийняття рішень", зокрема, в Києві, у разі "диверсій" та нанесення ударів українськими військами по об'єктах у Росії.

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Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на будь-який постріл РФ з українських органів управління може послідувати удар у відповідь.

"Можливо, Верховна Рада, Кабмін, можливо, Офіс президента. Ну ми завжди готові, нехай летить, подивимося. Треба просто пам'ятати, що на будь-який постріл по наших органах управління знайдеться своя різьба. Тут треба бути акуратним у питанні підняття ставок..." – сказав Арестович.

Своєю чергою Міністерство оборони США вважає, що Київ продовжує перебувати під загрозою ракетного обстрілу.