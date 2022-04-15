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Путин не воспринимает советы военных РФ – Маляр о тактике оккупантов в Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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15 апреля, 17:47
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В Минобороны отметили, что решения оккупантов часто продиктованы эмоциями, а не логикой
Анна Маляр рассказала, как Владимир Путин влияет на тактику военных РФ
Анна Маляр рассказала, как Владимир Путин влияет на тактику военных РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Украине воюют иррационально, поскольку президент РФ Владимир Путин не прислушивается к советам своих военных.

Об этом на канале "Украина 24" рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, у россиян две разные тактики:

"Одна – та, что действительно вписывается в военное планирование, которое более-менее понятно. Другая – они действуют иррационально. Это похоже на то, что не военные принимают решения, их принимает Путин. И очевидно, что он не воспринимает советы военных. Поэтому с их стороны часть решений сугубо эмоциональны. То есть, они направлены на удовлетворение собственных эмоций. Это элементарные вещи – месть или обида".

Заместитель министра обороны напомнила, что оккупанты уничтожают не только военные или производственные объекты, которые подрывают обороноспособность Украины, но и гражданские объекты.

"Казалось бы, с точки зрения военной целесообразности, если они собираются захватить определенную территорию и на ней создавать какие-нибудь "республики", то важно все-таки гражданскую инфраструктуру сохранить, чтобы ею пользоваться. Но сейчас мы видим, что это абсолютно нелогичные эмоциональные иррациональные действия по уничтожению как нашего населения, так и гражданской инфраструктуры", – подчеркнула Маляр.

Минобороны РФ пригрозило ударами по Киеву, Арестович ответил

Минобороны РФ пригрозило нанести удары по "центрам принятия решений", в частности, в Киеве, в случае "диверсий" и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

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Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на любой выстрел РФ по украинским органам управления может последовать ответный удар.

"Возможно, Верховная Рада, Кабмин, возможно, Офис президента. Ну мы всегда готовы, пусть летит, посмотрим. Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления – найдется своя резьба. Тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок..." – сказал Арестович.

В свою очередь Министерство обороны США считает, что Киев продолжает находиться под угрозой ракетных обстрелов.

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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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