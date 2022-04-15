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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Пентагоне прокомментировали опасность ракетных ударов по Киеву

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 02:08
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В США считают, что, несмотря на отвод войск РФ Киев не обошел опасности
В Пентагоне заявили, что украинские города находятся под угрозой ударов с воздуха/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Пентагоне заявили, что украинские города находятся под угрозой ударов с воздуха/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство обороны США считает, что Киев и другие города Украины продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву", — отметил спикер Пентагона Джо Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".

Представитель Пентагона отметил, что даже когда РФ начала отводить свои войска от украинской столицы, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно из воздуха.

"Мы говорили об этом многократно, даже на ранних стадиях отвода и передислокации российских войск", — добавил представитель оборонного ведомства США.

Он подчеркнул, что у России до сих пор есть средства для нанесения ударов с большого расстояния, такие как крылатые и баллистические ракеты. По его словам, не только Киев, но и другие города Украины по-прежнему находятся под опасностью воздушных ударов.

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"Российские захватчики разрушили 77% территории села Горенка в Киевской области. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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