Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Путін злякався бабусь та велосипедів! Топ-5 ганебних затримань у РФ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 березня, 09:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росіяни починають протестувати проти війни в Україні, але їх одразу ж "пакують"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Іваново (Іванівська область, Центральна Росія) чоловіка затримали за одиночний пікет. Він стояв на вулиці з аркушем паперу, на якому не було жодного тексту, а лише зображені зірочки. Правоохоронці склали на нього протокол за статтею про дискредитацію російських військових (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Реклама

У Нижньому Новгороді дівчину затримали через чистий аркуш паперу. Російські правоохоронці підхопили з двох боків і забрали. Причини затримання поліцейські не пояснили.

У Москві на антивоєнному протесті бабусю, яка стояла із плакатом проти ядерної зброї, затримав ОМОН, а потім кинув у автозак.

Реклама

Також силовики спершу затримали дівчину, коли та дістала невеликий аркуш із написом "Два слова", а потім забрали перехожу, яка спробувала розповісти, що підтримує дії Росії.

Реклама

Також ми писали про те, що в одному із сіл Вінницької області пенсіонерка, яка допомагає українським військовим, записала відеозвернення з гранатометом, у якому послала нах*й президента Росії Володимира Путіна.

19-й день війни в Україні

Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. По території заводу випустили три ракети.

У ніч проти 14 березня ворог атакував Київ. Внаслідок артилерійського удару російських військових постраждала багатоповерхівка в Оболонському районі міста.

О 5:20 пролунали вибухи поблизу Рівного у напрямку Києва. Там розташована телевізійна вежа.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. З ночі в населених пунктах лунає сирена через загрозу небезпеки.

Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі через авіаудар по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.

Військово-морський флот Росії взяв під свій контроль територіальні води України у Чорному морі, відрізавши нашу країну від міжнародної морської торгівлі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 17-й. Загроза вибуху на ЧАЕС, величезні втрати окупантів та нові санкції – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти