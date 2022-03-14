У Києві в багатоповерхівку на Оболоні влучив артилерійський снаряд (фото)

У результаті частково зруйновані квартири з 1 по 3 поверхи

У Києві російські війська вдарили по багатоповерхівці. / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч на 14 березня ворог атакував Київ. У результаті артилерійського удару російських військових постраждала багатоповерхівка в Оболонському районі міста.

Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко у Telegram.

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О 05:09 в Оболонському районі по вулиці Богатирська, 20 артилерійський снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

У результаті сталося часткове руйнування з 1 по 3 поверхи та загоряння квартир на 3 та 4 поверхах.

Попередньо жертв та постраждалих немає. На місце виїжджали 33 рятувальники та 8 одиниць техніки.

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Як відомо, вранці в Києві було чути вибухи в кількох районах столиці. За інформацією нашого кореспондента, їх було щонайменше два.

Снаряд потрапив в будинок на Оболоні. Фото: ДСНС

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На Подолі окупанти з безпілотника обстріляли будівлю

Вранці 12 березня на вулиці Хорива у Подільському районі столиці сталася пожежа. Військові РФ обстріляли будівлю.

"Після прибуття бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об’єкта горить дах 4-поверхової адміністративної будівлі. О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 – ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

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