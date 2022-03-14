Путин испугался бабушек и велосипедов! Топ-5 позорных задержаний в РФ

Россияне начинают протестовать против войны в Украине, но их сразу же "пакуют"

В РФ пытаюсь не дают гражданам высказаться / Фото: Коллаж: Сегодня

В Иваново (Россия) мужчину задержали за одиночный пикет. Он стоял на улице с листом бумаги, на котором не было никакого текста, а всего лишь изображены звездочки. Правоохранители составили на него протокол по статье о дискредитации российских военных (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

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В Нижнем Новгороде девушку задержали из-за чистого листа бумаги. Российские правоохранители подхватили с двух сторон и увели. Причину задержания полицейские не объяснили.





В Москве на антивоенном протесте бабушку, которая стояла с плакатом против ядерного оружия, задержал ОМОН, а затем бросил в автозак.

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Также силовики сперва задержали девушку, когда та достала небольшой листок с надписью "Два слова", а затем увели прохожую, которая попыталась рассказать, что поддерживает действия России.

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Также мы писали о том, что в одном из сел Винницкой области пенсионерка, помогающая украинским военным, записала видеообращение с гранатометом, в котором послала нах*й президента России Владимира Путина.

19-й день войны в Украине

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