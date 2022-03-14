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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Путин испугался бабушек и велосипедов! Топ-5 позорных задержаний в РФ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 марта, 09:10
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Россияне начинают протестовать против войны в Украине, но их сразу же "пакуют"
В РФ пытаюсь не дают гражданам высказаться
В РФ пытаюсь не дают гражданам высказаться / Фото: Коллаж: Сегодня

В Иваново (Россия) мужчину задержали за одиночный пикет. Он стоял на улице с листом бумаги, на котором не было никакого текста, а всего лишь изображены звездочки. Правоохранители составили на него протокол по статье о дискредитации российских военных (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

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В Нижнем Новгороде девушку задержали из-за чистого листа бумаги. Российские правоохранители подхватили с двух сторон и увели. Причину задержания полицейские не объяснили.

В Москве на антивоенном протесте бабушку, которая стояла с плакатом против ядерного оружия, задержал ОМОН, а затем бросил в автозак.

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Также силовики сперва задержали девушку, когда та достала небольшой листок с надписью "Два слова", а затем увели прохожую, которая попыталась рассказать, что поддерживает действия России.

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Также мы писали о том, что в одном из сел Винницкой области пенсионерка, помогающая украинским военным, записала видеообращение с гранатометом, в котором послала нах*й президента России Владимира Путина.

19-й день войны в Украине

Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты.

В ночь на 14 марта враг атаковал Киев. В результате артиллерийского удара российских военных пострадала многоэтажка в Оболонском районе города.

В 5:20 прозвучали взрывы вблизи Ровно в направлении Киева. Там расположена телевизионная башня.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. С самой ночи в населенных пунктах раздается сирена из-за угрозы опасности.

Одна из беременных женщин, пострадавших в Мариуполе из-за авиаудара по роддому, умерла вместе с нерожденным ребенком.

Военно-морской флот России взял под свой контроль территориальные воды Украины в Черном море, отрезав нашу страну от международной морской торговли.

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